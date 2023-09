Von der Leyen: la gestione migranti sia unitaria, efficace e umana

“Nei prossimi 300 giorni dobbiamo finire il lavoro che ci hanno affidato” i cittadini. “Desidero ringraziare quest'Aula per il suo ruolo guida nel realizzare una delle trasformazioni più ambiziose che questa Unione abbia mai intrapreso. Quando nel 2019 mi sono presentato di fronte a voi con il mio programma per un'Europa verde, digitale e geopolitica, so che alcuni avevano dei dubbi. E questo prima che il mondo venisse sconvolto da una pandemia globale e da una brutale guerra sul suolo europeo. Ma guardate dove si trova l'Europa oggi”, ha dichiarato von der Leyen.

“Grazie a questo Parlamento, agli Stati membri e alla mia squadra di commissari, abbiamo realizzato oltre il 90% degli orientamenti politici che ho presentato nel 2019. Insieme, abbiamo dimostrato che quando l'Europa è coraggiosa, riesce a fare le cose. E il nostro lavoro è lungi dall'essere finito, quindi restiamo uniti. Manteniamo le promesse oggi e prepariamoci per domani”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , nel suo discorso sullo Stato dell'Unione in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo.

"Il nostro lavoro sulla migrazione si basa sulla convinzione che l'unità è alla nostra portata. Un accordo sul Patto non è mai stato così vicino . Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hanno un'opportunità storica per realizzarlo. Dimostriamo che l'Europa può gestire l'immigrazione in modo efficace e compassionevole . Finiamo il lavoro”, ha detto von der Leyen. “La commissione organizzerà una ‘conferenza internazionale contro la tratta di esseri umani’, per porre fine a questa “attività efferata e criminale” ha proseguito. “Abbiamo firmato un partenariato con la Tunisia che apporta vantaggi reciproci oltre la migrazione: dall'energia e l'istruzione, alle competenze e alla sicurezza. E ora vogliamo lavorare su accordi simili con altri Paesi”, ha ricordato von der Leyen.

E sulle tre sfide quali lavoro, inflazione e ambiente, in un momento in cui "chiediamo anche all'industria di guidare la transizione pulita, dobbiamo quindi guardare avanti e stabilire come rimanere competitivi. Per questo ho chiesto a Mario Draghi - una delle grandi menti economiche europee - di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea. Perché l'Europa farà 'tutto il necessario' (whatever it takes) per mantenere il suo vantaggio competitivo".

“Abbiamo assistito alla nascita di un'Unione geopolitica - sostenendo l'Ucraina , resistendo all'aggressione della Russia, rispondendo a una Cina assertiva e investendo in partenariati. Ora abbiamo un Green Deal europeo che rappresenta il fulcro della nostra economia e un'ambizione senza eguali. Abbiamo tracciato la strada per la transizione digitale e siamo diventati pionieri globali nei diritti online. Abbiamo lo storico NextGenerationEU - che combina 800 miliardi di euro di investimenti e riforme - e crea posti di lavoro dignitosi per oggi e domani”, ha aggiunto.

“Dobbiamo mostrare nei confronti dell'Africa la stessa unità di intenti che abbiamo dimostrato nei confronti dell'Ucraina. Dobbiamo concentrarci sulla cooperazione con i governi legittimi e le organizzazioni regionali. E dobbiamo sviluppare un partenariato reciprocamente vantaggioso che si concentri su questioni comuni per l'Europa e l'Africa. Per questo motivo, insieme all'Alto rappresentante Borrell, lavoreremo a un nuovo approccio strategico da portare avanti al prossimo vertice Ue-Ua”. Intanto la Commissaria ha espresso vicinanza al Marocco e alla Libia: “Il nostro cuore è dilaniato davanti alla drammatica perdita di vite umane in Libia e in Marocco, per le alluvioni e il sisma che hanno colpito questi paesi: l'Europa è sempre pronta a prestare aiuto in tutti i modi possibili”.

“L'Europa è diventata capofila mondiale dei diritti dei cittadini nell'ambiente digitale: il regolamento sui servizi digitali e quello sui mercati digitali stanno creando uno spazio digitale più sicuro, in cui anche i diritti fondamentali sono tutelati. Si tratta di una di un traguardo storico, di cui dobbiamo essere orgogliosi”, ha spiegato la Commissione europea. “Lo stesso dovrebbe potersi dire anche per l'intelligenza artificiale, che migliorerà la medicina, la produttività e aiuterà a far fronte ai cambiamenti climatici. Non possiamo però sottovalutare le reali minacce che ne derivano”, ha sottolineato aggiungendo: “Serve un dialogo aperto con chi sviluppa e applica l'intelligenza artificiale, come già avviene negli Stati Uniti e così sarà anche in Europa, dove collaboreremo con le imprese di intelligenza artificiale affinché aderiscano volontariamente ai Principi della nostra normativa: non possiamo perdere altro tempo. Grazie ai nostri investimenti degli ultimi anni, l'Europa è diventata leader nel settore del supercalcolo, con 3 dei 5 supercomputer più potenti al mondo. Dobbiamo trarre vantaggio da questa situazione. Ecco perché oggi posso annunciare una nuova iniziativa per aprire i nostri computer ad alte prestazioni alle start-up di intelligenza artificiale, per dare loro la possibilità di formare i loro modelli in modo responsabile. Ma questa sarà solo una parte del nostro lavoro per guidare l'innovazione. Abbiamo bisogno di un dialogo aperto con chi sviluppa e impiega l'IA.”

Aiuti alle Piccole e medie imprese

“La terza sfida per le aziende europee è quella di rendere più facile fare affari. Le piccole imprese non sono in grado di gestire un'amministrazione complessa. Oppure sono frenate da processi troppo lunghi. Questo spesso significa che anno meno con il tempo che hanno a disposizione e che perdono le opportunità di crescita. Per questo motivo, entro la fine dell'anno, nomineremo un inviato dell'Ue per le Pmi che risponderà direttamente a me. Vogliamo sentire direttamente le piccole e medie imprese sulle loro sfide quotidiane. Per ogni nuovo atto legislativo effettuiamo una verifica della competitività da parte di un comitato indipendente”.

“Il mese prossimo presenteremo le prime proposte legislative per ridurre del 25% gli obblighi di rendicontazione a livello europeo. Siamo sinceri: non sarà facile. E avremo bisogno del vostro sostegno. Perché si tratta di un impegno comune a tutte le istituzioni europee. Dobbiamo quindi lavorare anche con gli Stati membri, per raggiungere il 25% a livello nazionale. È giunto il momento di semplificare il business in Europa!”.