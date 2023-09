Djokovic sul trono, scavalca Alcaraz. Jannik Sinner scende al n.7, crollo Berrettini

Nuovo cambiamento per la classifica mondiale del tennis maschile. Dopo gli US Open, Novak Djokovic, vincitore del Major a Flushing Meadows, può festeggiare per la seconda volta nello spazio di pochi giorni. Conquista di nuovo il primato in graduatoria Atp, primo posto seguito a stretto giro dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Terza posizione per il russo Daniil Medvedev sconfitto in finale a New York. Novità tra i primio 10 con il ritorno del tedesco Alexander Zverev che ha raggiunto i quarti nel torneo americano, Casper Ruud perde posizioni ma resta nella top ten al nono posto. L'azzurro Jannik Sinner al numero 7 ma con serie possibilità, a patto di rientrare fisicamente al top, di scalare fino al quarto posto. Questa la nuova top ten.

1 Novak Djokovic 11795

2 Carlos Alcaraz 8535

3 Daniil Medvedev 7280

4 Holger Rune 4710

5 Stefanos Tsitsipas 4615

6 Andrey Rublev 4515

7 Jannik Sinner 4465

8 Taylor Fritz 3955

9 Casper Ruud 3560

10 Alexander Zverev 3030