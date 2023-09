Dopo le polemiche revocato l'invito ai Nobel agli ambasciatori di Russia, Bielorussia e Iran

La fondazione Nobel ci ripensa, annunciando che revocherà l'invito all'ambasciatore russo, a quello iraniano e a quello bielorusso per la cerimonia di premiazione dei Nobel, secondo quanto riportato dalla tv di servizio pubblico svedese, Svt.

In un comunicato, la fondazione Nobel riporta che le "forti reazioni in Svezia" l'hanno spinta a cambiare decisione: "Il consiglio della Fondazione Nobel ha deciso di ripetere l'eccezione alla prassi ordinaria dell'anno scorso e non invitare la Russia, la Bielorussia e l'Iran alla cerimonia a Stoccolma". Alla cerimonia a Oslo per il Nobel della pace saranno però invitati tutti gli ambasciatori.

Russia, Bielorussia e Iran erano stati invitati alla cerimonia di premiazione dei Nobel 2023.

La fondazione privata che gestisce l'ambito premio aveva deciso "di modificare" la sua prassi e di invitare gli ambasciatori di quei paesi che si sono macchiati di recenti fatti di guerra e di gravi violazioni dei diritti umani, nonostante il niet dell'anno scorso.

Ma quella decisione aveva suscitato forti e diffuse critiche, perfino dal primo ministro svedese Ulf Kristersson e di diversi parlamentari svedesi che avevano minacciano di boicottare la cerimonia dell'ambito premio internazionale.

"Per quanto mi riguarda, non inviterei la Russia se fossi l'organizzatore della cerimonia", ha detto Kristersson ad Aftonbladet, minacciando con la sua assenza alla cerimonia di premiazione.

La fondazione aveva inizialmente difeso la sua decisione, “ignara della polarizzazione, del nazionalismo e del populismo”. “La Fondazione Nobel prende le decisioni in modo indipendente”, in quanto ciò "promuove l'opportunità di trasmettere a tutti gli importanti messaggi del premio Nobel", avevano scritto.

L'anno scorso agli inviati diplomatici di Russia e Bielorussia è stato impedito di partecipare alle cerimonie di premiazione e ai banchetti a causa della guerra in Ucraina, e anche l'ambasciatore dell'Iran è stato escluso a causa della "situazione grave" nel Paese dopo la forte repressione ordinata sulle proteste per la morte di Mahsa Amini avvenuta a causa del velo islamico obbligatorio messo male.