Drew Barrymore si scusa in lacrime: il suo show in onda nonostante lo sciopero degli sceneggiatori

“Mi prendo la responsabilità delle mie azioni” racconta “e so che qualsiasi cosa io possa dire, non migliorerebbe la situazione. Questo lo capisco perfettamente. Ma ci sono così tante ragioni e la situazione è molto complessa e voglio solo che tutti sappiano che le mie intenzioni non sono mai state quelle di ferire o creare turbamenti”. Quindi una riflessione personale che sfoga nel pianto: “Ho attraversato così tanti alti e bassi nella mia vita e questo è uno di quelli”.

"C'è una domanda enorme del perché - perché sto facendo questo?" ha continuato. "Mi scuso profondamente con gli scrittori. Mi scuso profondamente con i sindacati".

Quindi l'artista ha specificato che non si aspettava questo tipo di polemiche considerando che molti altri show stanno per iniziare: "Beh, di certo non potevo aspettarmi questo tipo di attenzione. Ma non infrangeremo le regole e saremo in regola. Volevo farlo, perché come ho detto, la situazione è più grande di me e ci sono posti di lavoro di altre persone in gioco”.

La conduttrice ha infatti rimarcato che i programmi del daytime rientrino in un contratto diverso, quindi la ripresa dello show non va in contrasto con le regole dello sciopero congiunto di attori e sceneggiatori.

Lo show di Drew Barrymore prenderà il via il prossimo 18 settembre. Come il suo anche il The Jennifer Hudson Show" e “The Talk", solo per citarne un paio. Ma solo quello dell'attrice sta ricevendo questa attenzione mediatica e critiche feroci. Venerdì, un portavoce della Writers Guild of America ha detto a detto Variety, “Drew Barrymore non dovrebbe andare in onda mentre i suoi scrittori sono in sciopero a combattere per un giusto accordo. In realtà, spettacoli come questo non possono funzionare senza il lavoro autoriale”. Di diverso avviso uno dei produttori dello show che, invece, ribatte come un talk show in larga parte non abbia proprio bisogno di autori dato che si basa su libere chiacchierate tra conduttrice e ospiti.