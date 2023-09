È morto il filosofo Gianni Vattimo. Aveva 87 anni

Addio a Gianni Vattimo, il padre del “pensiero debole”. Aveva 87 anni.

Il filofoso era stato ricoverato, dopo Ferragosto, in gravi condizioni all'ospedale di Rivoli e a renderlo noto era stato con un post su Facebook, Simone Caminada, 38 anni, assistente e compagno del filosofo, fotografato sul social nel letto ospedaliero.

Vattimo è stato un filosofo di fama mondiale, esponente della filosofia ermeneutica. Aveva teorizzato l’abbandono delle pretese di fondazione della metafisica e la relativizzazione di ogni prospettiva filosofica.

È stato tra i massimi studiosi di Heidegger, Nietzsche e Gadamer, direttore della Rivista di estetica, socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Torino. Oltre alla carriera accademica, Vattimo ha anche intrapreso quella politica come europarlamentare, e ha contribuito alla divulgazione della filosofia conducendo programmi televisivi per la Rai e collaborando come editorialista per i quotidiani La Stampa e La Repubblica e per il settimanale L’Espresso.

Amava ripetere la frase “La religione una spinta per combattere le ingiustizie”. Il filosofo ha giocato anche un ruolo pioneristico nella promozione dei diritti delle persone lgbtq+, definendosi ”omosessuale e cristiano". Questa vocazione speciale ha contribuito all’elaborazione del pensiero debole, la corrente filosofica che lo ha reso celebre.