EBU Podcast Forum, a Oslo le nuove frontiere dei contenuti audio

Oslo (Norvegia) - Contenuti audio di ogni tipo, da ascoltare ovunque grazie a piattaforme che utilizzano la rete internet: i podcast sono l'evoluzione della radio e molto di più. Sempre più apprezzati dal pubblico, stanno introducendo nuove modalità di raccontare il mondo e di intrattenere.

In questi giorni Oslo è la capitale europea del mondo dei podcast. L'European Bradcasting Union, la più grande associazione di emittenti pubbliche del mondo, l'ha scelta per ospitare l'EBU Podcast Forum, il più grande evento europeo sull'innovazione del settore.

"Sono presenti oltre 90 esperti da tutta l'Europa e anche dal Canada - spiega Edita Kudlacova di EBU - Questa è un'occasione per confrontarsi sui contenuti, sui format più innovativi, su ciò che funziona e su ciò che non funziona".

Una quindicina in tutto i podcast presentati nel corso della conferenza, con tematiche che vanno dalla cronaca nera all'ecologia, dalla scienza ai programmi per i bambini. Si va dal danese "Cold front", una serie sulle operazioni di guerra ibrida russe nelle acque del Baltico, al dramma storico "The Vikings" di Sveriges Radio, che propone ritratti di personaggi storici di epoca vichinga, fino a "Inside Kabul" di Radio France, che segue le vicende di due giovani donne afghane nel paese in mano ai Talebani. Estremamente varia anche la tipologia, dalle pubblicazioni quotidiane a quelle settimanali, da quelle con puntate di pochi minuti a quelle della durata di un'ora, dai progetti sperimentali alle grandi coproduzioni internazionali.

Ad accomunare tutti, il successo ottenuto e le caratteristiche innovative nelle tematiche affrontate, nella struttura e anche nelle modalità produttive. Caratteristiche che li rendono casi di studio interessanti anche per altre emittenti. E' anche da eventi come questi che nascono scambi, collaborazioni e adattamenti. "Confrontarsi con gli altri è importante - dice Andrea Borgnino, responsabile dei contenuti di RaiPlay Sound, la piattaforma per i podcast della Rai - E' uno dei motivi principali per cui siamo qui. RaiPlay Sound continua a sviluppare nuovi format per cercare nuove modalità di racconto attraverso l'audio".