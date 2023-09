Ecofin, Donohoe: "L'economia cambia velocemente, per questo speriamo che l'Italia ratifichi il Mes"

Sulla ratifica del Mes “non è appropriato per me commentare i dettagli della natura del processo parlamentare in corso” in Italia. Ma “da presidente dell'Eurogruppo” sottolineo che “riguarda anche gli altri 19 Stati membri. Negli ultimi anni abbiamo visto quanto rapidamente le condizioni economiche possano cambiare. E possiamo vedere il valore della certezza e del sostegno”: ha commentato così il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, al vertice informale dell’Ecofin in corso a Santiago de Compostela, in Spagna, circa il dibattito in corso, anche a livello europeo, sull'annosa questione della ratifica del Meccanismo europeo di stabilità da parte dell'Italia. Giorgetti “è ben consapevole di questa dimensione europea”, della sua importanza, ha specificato Donohoe, aggiungendo: “Continuiamo a fidarci e a dipendere dalla realizzazione di tali sforzi”.

Rispetto all'iter di ratifica del Mes all'Eurogruppo, “quello che Giorgetti ha fatto è descrivere le sfide della situazione politica in Italia, riconosciamo i suoi sforzi e li apprezziamo. Non abbiamo un'aspettativa realistica che qualcuno sia in grado di garantire il risultato”, ma “siamo certi dei suoi sforzi”, ha continuato Donohoe. “Le conseguenze di questo dibattito vanno oltre l'Italia e parlano della forza della rete di sicurezza dell'eurozona” ha poi ribadito. “Gli sforzi comuni nell'Ue dovrebbero far fronte ai potenziali rischi economici futuri, ecco perché è così prezioso”.

A fargli eco, il direttore esecutivo del Mes, Pierre Gramegna, che ha detto: “La ratifica del Mes rimane ovviamente una priorità, ancora di più perchè alla fine dell'anno le linee di credito nazionali scadranno. Abbiamo ricevuto le osservazioni dal ministro italiano sul processo in corso al Parlamento di Roma. Siamo in costante contatto e speriamo che la procedura al Parlamento aiuti a spingere la ratifica che gli altri diciannove Stati si attendono”.

Lagarde: “Crescita debole non significa recessione”

“L'eurozona non crescerà quanto previsto in passato ma riprenderà nel 2024. Siamo d'accordo con la Commissione che crescita debole non significa recessione” ha commentato invece la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella conferenza stampa al termine dell'Europgruppo. Lagarde si è anche detta contenta per la nomina “del mio predecessore, Mario Draghi” a realizzare uno studio sulla “competitività e proporre idee che potrebbero essere coordinate tra di noi”.

Gentiloni: “Rafforzare competitività industriale, sicurezza economica e autonomia strategica”

“Dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare la nostra competitività industriale, rafforzando al contempo la nostra sicurezza economica e l'autonomia strategica. Come sapete, questo è stato uno dei temi centrali del discorso sullo stato dell'Unione della presidente von der Leyen” ha invece commentato Paolo Gentiloni, commissario Ue all’Economia. Anche lui si è detto contento per l’indicazione di Draghi “di redigere una relazione sul futuro della competitività europea. Si tratta infatti di una sfida europea, che può essere affrontata solo con forti soluzioni europee”.

“Sostenere la crescita sostenibile e la stabilità in Europa richiede un quadro di regole fiscali stabile, credibile e prevedibile. Ecco perché è essenziale raggiungere un buon accordo entro la fine dell'anno sulla riforma della nostra governance economica, in linea con la dichiarazione dell'Eurogruppo dello scorso luglio” ha aggiunto ancora l’ex premier italiano; che, a proposito dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, ha sottolineato come “portarli avanti rimane una priorità assoluta. Ci aspettiamo che gli esborsi nell'ambito del Pnrr accelerino in questo ultimo trimestre dell'anno. Implementazione e perseveranza saranno le parole chiave. La Commissione continuerà a stare al fianco degli Stati membri in ogni fase del percorso, per garantire che questo storico sforzo comune sia un successo”.