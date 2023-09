Elon Musk avrebbe spento la rete Starlink per evitare un attacco ucraino alla flotta russa

Elon Musk avrebbe ordinato ai suoi ingegneri di disattivare la rete di comunicazioni satellitari Starlink vicino alla costa della Crimea l'anno scorso per ostacolare un attacco dell'Ucraina contro la flotta russa. Lo sostiene una nuova biografia sul miliardario scritta da Walter Isaacson e intitolata “Elon Musk”, in uscita negli Stati Uniti il 12 settembre e di cui Cnn ha anticipato alcuni brani.

La decisione di Musk sarebbe stata guidata dalla paura che Mosca avrebbe risposto a un simile attacco con armi nucleari, fomentata da funzionari russi con i quali Musk era in contatto. Questa forte preoccupazione verso la possibilità di una “piccola Pearl Harbor” non ha mai avuto riscontro, dato che successivamente le forze di Kiev hanno attaccato più volte porti e navi russe e le reazioni russe sono state sempre affidate all'artiglieria convenzionale. Ma l'episodio, secondo Cnn, “rivela la posizione privilegiata in cui il fondatore di SpaceX si è trovato a partire dall'invasione su larga scala. Volente o no, era diventato un mediatore di potere che Washington non poteva ignorare”. Per la prima volta le comunicazioni su un terreno di guerra dipendevano dalla benevolenza di un miliardario imprevendibile.

Nel febbraio 2022, Musk aveva accettato di fornire all'Ucraina terminali satellitari Starlink per miliioni di dollari. Realizzati da SpaceX, sono diventati cruciali per le operazioni militari dell'Ucraina. Anche se le reti di telefonia cellulare e internet erano state distrutte, i terminali Starlink hanno permesso all'Ucraina di combattere e rimanere connessa. Più volte, successivamente, il miliardario aveva fatto capire di volere interrompere il servizio sull'Ucraina, e più volte l'amministrazione Biden ha dovuto mediare. Solo all'inizio di quest'anno è stato formalizzato un accordo con Stati Uniti e Unione europea