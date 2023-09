Europa cauta, attenzione alla Fed e a Powell

Apertura cauta per le Borse europee (Milano a +0,18% a meno di un'ora dal via alle contrattazioni) che oggi guardano alla decisione della Fed statunitense.

I mercati danno praticamente per scontato che stasera la Banca Centrale di Washington lascerà i tassi fermi ma ascolteranno con estrema attenzione le parole del presidente Powell.

Uno dei timori è che l'inflazione riprenda forza per via del rally del petrolio. Il greggio ritraccia leggermente rispetto a martedì, quando il brent aveva sfondato quota 95 dollari. Siamo a 93,5.



A Piazza Affari attenzione ai bancari e alle auto, con i buoni dati sulle immatricolazioni europee, spinte tra le altre cose dall'elettrico.



Euro in leggera ripresa sul dollaro a quota 1,069.