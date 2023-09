Europa giù con la produzione tedesca

Ancora un'apertura debole per le Borse europee. Milano, che ieri era stata la peggiore, cede in apertura lo 0,45%, sulla stessa linea Londra, Parigi e Francoforte.



Si cominciano a contare i giorni per la prossima decisione sui tassi della Bce, giovedi' prossimo. Ieri il governatore di Bankitalia VIsco ha detto che potremmo essere vicini al momento in cui la stretta si fermerà.



Restano però timori per i dati economici che arrivano dalla Germania: la produzione industriale a luglio in calo dello 0,8%, peggio delle attese degli analisti.



A piazza affari si torna a parlare di risiko bancario, con la mossa di Unipoil che ha chiesto l'autorizzazione per salire nella Popolare di Sondrio.



Gli analisti lo vedono come il via a una possibile integrazione futura fra Sondrio e Bper, di cui Unipol detiene già il 19%. Cede Mps che così avrebbe un pretendente in meno.



Petrolio in leggero calo: Brent a 90,3 dollari barile.