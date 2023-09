Azzurrini del nuovo ct Nunziata impegnati nella prima giornata delle qualificazioni europei 2025

L'avventura dell'Italia U21 del nuovo ct Carmine Nunziata inizia con la partita contro la Lettonia valida per le qualificazioni all'Europeo 2025 in programma in Slovacchia. Cambio di guida tecnica, ora in panchina il nuovo tecnico che ha sostituito Paolo Nicolato. Alle ore 16, allo stadio Slokas di Jurmala, il fischio d'inizio di un match che potrebbe rivelarsi più ostico del previsto: "Loro sono una buona squadra con buoni giocatori. L'importante è iniziare bene il girone: quando si fanno queste competizioni, ho sempre pensato che la prima partita sia molto importante - commenta Nunziata nella conferenza stampa della vigilia -"

Le probabili formazioni di Lettonia-Italia U21

LETTONIA (4-4-2): Vilkovs; Novikovs, Vientiess, Sliede, Maslovs; Kauselis, Anmanis, Vapne, Rascevskis; Ostapenko, Puzirevskis.

A disposizione: Beks, Bethers, Deklavs, Kudelkins, Melkis, Reingolcs, Melnis, Patjcuks, Zaleiko, Melnkis, Lizunovs.

Ct: Basovs.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti,, Cittadini, Pirola, Ruggieri; Prati, Bove, Casadei; Baldanzi; Oristanio, Colombo.

A disposizione: Sassi, Zacchi, Coppola, Ghilardi, Guarino, Kayode, Turicchia, Fazzini, Miretti, Ndour, Panada, Tongya, Nasti, Esposito.

Ct: Nunziata.