Volley maschile: è Italia-Gemania l'ultimo impegno della fase a gironi

L'Italvolley maschile è alle battute finali. Con il poker contro la Svizzera, gli azzurri hanno confermato la striscia positiva. La quarta vittoria rinsalda, inoltre, la prima posizione nella pool A con 4 vittorie e 12 punti, davanti alla Serbia e alla Germania entrambe a quota 3 vittorie.

E saranno proprio i tedeschi gli avversari degli azzurri mercoledì, sempre ad Ancona, alle 21, in quella che è l'ultima gara della fase a gironi prima dello spostamento a Bari per gli ottavi di finale. Certezza matematica della prima posizione per la Slovenia nella Pool B e per la Francia nella Pool D, gironi che si concluderanno giovedì.