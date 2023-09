Volley, domani Italia-Olanda: gli azzurri di Fefé De Giorgi hanno fame di semifinali

Macedonia amara per la nostra nazionale di calcio, ben più gradevole per la selezione di volley. Dopo aver eliminato i balcanici, domani gli azzurri - sempre al PalaFlorio di Bari, nella Puglia di Fefè De Giorgi - duelleranno con l'Olanda. In palio il passaggio alle semifinali degli Europei. I Campioni iridati e i numeri uno continentali vengono da sei vittorie consecutive tra cui il 3-0 inflitto alla Serbia e, come preannunciato, il netto 3-0 portato a caso dai nostri ragazzi contro la Macedonia del Nord agli ottavi .

Gli azzurri punteranno ancora sul calore dei sostenitori di casa e guardano con fame alle semifinali di Roma, probabilmente appannaggio della Francia che parte da favorita contro la Romania.