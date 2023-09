Italia-Francia di volley maschile, la sfida per la finalissima. Segui la diretta streaming

Tra l'Italvolley e la finale di domenica c'è soltanto l'ultimo ostacolo: la Francia che gli Azzurri incontrano questa sera sul campo del Palazzetto dello Sport dell'Eur a Roma. Fischio d'inizio alle 21, con diretta tv su Rai Due e in streaming qui su Rainews.it

Dopo la vittoria sofferta di martedì scorso contro l'Olanda, gli uomini di Ferdinando De Giorgi sono chiamati a superare quest'ultimo scoglio per poi giocarsi la possibilità di salire sul tetto d'Europa

L'altra sera al PalaFlorio di Barici sono voluti cinque combattutissimi set per decidere chi dovesse andare in semifinale, e l'Italia si è imposta al tie-break per 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12 i parziali).

Dall'altra parte della rete la Francia che giunge a Roma dopo aver battuto la Romania per 3-0 (25-22, 25-14, 27-25 i parziali).

Una sfida che sa di derby, visto che sulla panchina dei transalpini siede Andrea Giani.