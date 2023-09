L’Italia del volley sogna il bis, per l'oro sfida la Polonia alla presenza di Mattarella

L'unico momento di defaillance ieri è arrivato agli sgoccioli del terzo set, per il resto gli Azzurri hanno retto l'urto sotto rete dei francesi e bombardato la loro metà campo fino al definitivo 3-0

Soprattutto, non è mancato quello spirito di squadra, quella voglia concreta di aiutarsi a vicenda che sono stati cruciali per laurearsi campioni d'Europa nel 2021 e del mondo nel 2022.

Capitan Giannelli ha illuminato il gioco, Gabriele Lavia, Yuri Romanò e Alessandro Michieletto hanno portato in dote tanti punti.

La partita che ha regalato la finale alla squadra di De Giorgi è stata una prova splendida che ha fatto vedere a tutti i 10mila spettatori presenti che quando c'è in palio la gloria gli azzurri rispondono presente.

Verso la strada del bis c'è lo spauracchio polacco, per una sfida tra due formazioni arrivate imbattute all'ultimo atto.

De Giorgi: “Finale tosta, ci sarà grande equilibrio”

"Sarà una finale molto bella, tosta per tutte e due le squadre, entrambe hanno valori tecnici e caratteriali, ci sarà un grande equilibrio. I ragazzi sono molto uniti, si vogliono veramente bene. Vogliamo dimostrare che ci sono dei giovani che hanno talento, valori, facce belle, ci sono un sacco di emozioni che riceviamo e riusciamo a trasmettere. Cercheremo di essere noi stessi e di esprimere il valore che sentiamo quando indossiamo la maglia della Nazionale. Vogliamo rendere orgogliosi tutti gli italiani che ci vedono". Così Ferdinando De Giorgi, allenatore della nazionale di pallavolo italiana, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma "Non è un Paese per giovani", e poi ha concluso: “È un grande onore poter avere il Presidente domani a vedere la nostra partita".