F1: Verstappen insegue il primo successo sul difficile tracciato di Singapore

Max Verstappen, dominatore della stagione 2023, titolare del record di 10 vittorie consecutive ottenuto durante l'ultimo gran premio di Monza, vuole continuare a migliorarsi. Per ora, il tabù da sfatare è vincere a Marina Bay, gran premio di Singapore, circuito dove non ha mai trionfato. Appuntamento domenica alle ore 14, per capire se il dominio del campione del mondo continuerà anche su questo circuito condito da un clima caldo e umido che potrebbe creare qualche difficoltà per le gomme.

Il pilota olandese in conferenza stampa alla vigilia: "Non credo saremo competitivi come altrove, ma credo saremo tutti più vicini. Le novità del circuito? Meno frenate, meno stress e quindi meno usura. Spero che questo possa anche aiutare in termini di battaglie".

Riguardo il suo nuovo record: "Non ho mai guardato alle vittorie consecutive, nulla cambia per me come approccio alla gara. Il livello del team è stato sempre alto, ma non avevamo mai avuto una macchina così forte. Ci siamo uniti ancora di più, anche per la comprensione del regolamento. E poi tutto è stato reso possibile dalla competenza in ogni settore delle persone che lavorano con noi".