Forum Ambrosetti, Tajani: "Serve una vera politica industriale dell'Unione Europea"

"Possiamo guardare con ottimismo al futuro se sapremo costruire una politica estera di difesa. Voglio citare Berlusconi sul voto a maggioranza : in uno dei suoi ultimi discorsi parlò della necessità di un voto a maggioranza e non all'unanimità per alcune scelte fondamentali della Ue che altrimenti rimarrebbero bloccate. Personalmente raccolgo quel messaggio e quell'eredità, come Antonio Tajani, convinto che si debba procedere col voto a maggioranza per alcune questioni che permetterebbero all'Europa di essere protagonista a livello internazionale", ha detto il vicepremier.

Sul fronte della difesa "l'Europa deve fare qualche passo in avanti. Dobbiamo essere più ambiziosi, ma i numeri che abbiamo non ce lo permettono. Abbiamo visto anche sulla questione ucraina che non possiamo correre sempre dietro agli Stati Uniti".

In quest'ottica, ha aggiunto, "non è uno Stato spendaccione, ma risponde ad alcune esigenze dell'Unione europea", pertanto "bisogna tenere conto di tutte le spese che facciamo per la sicurezza".

"L'Europa per contare deve avere una forza economica e non solo commerciale. Non deve essere solo un grande mercato ma deve avere la capacità di competere a livello industriale". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani , nel suo intervento al Forum Ambrosetti , giunto alla sua 49esima edizione e in programma a Cernobbio fino a domenica.

"Serve una politica europea dell'immigrazione"

Nei confronti dell'Africa e della gestione dei flussi migratori "serve una politica europea dell'immigrazione" impostata con "meno egoismo" e "più solidarietà e più strategia", un "Piano Marshall europeo: serve a loro ma anche a noi", ha detto il ministro degli Esteri intervenendo nel dibattito a cui era presente anche l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell.

"C'è una situazione crescente di instabilità e noi non sappiamo questa instabilità nell'Africa subsahariana, con i golpe che ci sono, dove porterà il continente africano". In più, ha sottolineato, "dobbiamo far sì che tutto ciò non si ritorca politicamente ed economicamente contro di noi".

Secondo il capo della diplomazia italiana, "questo significa poter controllare i flussi migratori" che potranno diventare "insostenibili, nel 2050 - ha detto - ci saranno 2,5 miliardi di africani: i flussi migratori rischiano di creare costi insostenibili per l'Italia, serve una politica europea dell'immigrazione. Meno egoismi, più solidarietà e più strategia. Ogni singolo Stato può erigere qualche muro, ma non risolve il problema dell'immigrazione", ha aggiunto.

"Prestare più attenzione al Sud del mondo"

"Dobbiamo prestare maggiore attenzione al Sud del mondo, abbiamo commesso un errore guardando sempre all'Africa con occhiali europei e non africani. Ogni errore che commettiamo viene utilizzato da Cina e Russia per realizzare zone di influenza", ha detto ancora Tajani.

“Avere un accento di superiorità ha rischiato di farci uscire dal sistema africano - ha aggiunto - che guarda a noi con alto interesse, non dobbiamo apparire predatori o neocolonizzatori. Abbiamo bisogno delle materie prime africane ma non possiamo utilizzarle facendo i predatori, possiamo farlo con joint venture africane, trasformandole in loco e poi acquistandole a prezzi migliori ” e liberarsi dalla dittatura della Cina che "decide il prezzo delle materie prime nel mondo". E' necessario quindi che l'Africa "diventi il primo nostro interlocutore, il punto fondamentale di cui non si è parlato abbastanza in questi anni è la stabilità dell'Africa, servono relazioni non con visione superiore ma amicale".

Guardare ad America Latina e Balcani

Nel sostegno all'export "il fronte che spesso dimentichiamo come europei è il fronte dell'America Latina" dove l'Europa "ha lasciato troppo spazio agli interessi cinesi. Dobbiamo recuperare spazio in quei Paesi che hanno rapporti antichi con noi europei" e dove "si può fare una politica europea industriale di esportazione, di internazionalizzazione e anche una politica turistica".

"La politica estera - ha infatti spiegato Tajani - non è solo un problema di geopolitica ma abbiamo anche degli interessi economici. Siamo un Paese industriale, un Paese esportare e abbiamo la responsabilità di guidare la politica delle esportazioni del nostro Paese che rappresentano il 37-38% del nostro Pil".

Tra le aree da valorizzare per l'export italiano Tajani ha indicato "i Balcani" dove "possiamo incrementare la nostra presenza" mentre per quanto riguarda il Mediterraneo "vogliamo che si trasformi in un mare di pace, di commercio e di sviluppo". Occorre poi "guardare all'Indo-Pacifico, alle regioni del Golfo, dove l'Europa deve poter fare di più" in Paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Qatar, il Bahrein.

"L'Indo-Pacifico è una regione fondamentale - ha concluso - e i rapporti con l'India devono essere più forti per garantire stabilità ed equilibrio".