Francesca Michielin cancella il tour per problemi di salute e chiede ai fan di starle vicino

Secondo i medici, ha spiegato ai fan, è ancora presto per tornare sul palco. “Ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro, che mi permette di connettermi con voi e di stare (davvero) bene”.

Michielin condurrà X Factor 2023 come era stato annunciato. In giuria ci saranno Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico e tornerà quest'anno anche Morgan. Dal 14 settembre andranno in onda le auditions, che sono registrate, mentre il live comincerà il 26 ottobre, la cantante ha dunque tempo di riposare per poi tornare a lavorare.