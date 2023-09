Gabon, il generale Nguema ha giurato da presidente: "Ci saranno elezioni libere e trasparenti"

In Gabon il generale golpista Brice Oligui Nguema, sotto la cui guida l'esercito lo scorso 30 agosto ha preso il potere e deposto il presidente Ali Bongo, ha giurato come presidente ad interim in diretta televisiva, acclamato da ufficiali governativi e militari, giudici della corte suprema. La tv di Stato ha trasmesso immagini di una folla esultante e di mezzi corazzati che sparavano in mare per celebrare il passaggio di potere.

Nel suo discorso, Nguema ha assicurato che “dopo questa transizione” è intenzione dei militari "restituire il potere ai civili organizzando nuove elezioni che saranno libere, trasparenti, credibili e pacifiche". Ha proposto diverse riforme, tra le quali l'adozione di una nuova costituzione e di una nuova legge elettorale. Ha anche detto che gli esuli politici saranno riaccolti e i prigionieri politici liberati. Interrotto più volte dagli applausi, ha descritto il colpo di stato, che ha posto fine al potere della famiglia Bongo dopo 56 anni, come un momento di liberazione nazionale e una manifestazione della volontà di Dio: "Quando il popolo viene schiacciato dai suoi leader è l'esercito che gli restituisce la dignità", ha detto, "popolo del Gabon, oggi stanno finalmente arrivando i tempi di felicità sognati dai nostri antenati." Alla cerimonia hanno partecipato diverse personalità del governo Bongo, tra cui il vicepresidente e il primo ministro.

Il principale gruppo di opposizione del Gabon, Alternance 2023, che dichiara di essere il legittimo vincitore delle elezioni del 26 agosto, ha invitato la comunità internazionale a sollecitare un rapido passaggio del potere dai militari ai civili. I membri di Alternance 2023 hanno incontrato Nguema domenica , ma non si conoscono i contenuti del colloquio. Il presidente deposto Bongo intanto resta agli arresti domiciliari. Era stato eletto nel 2009, succedendo al padre che era salito al potere nel 1967.