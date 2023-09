Gabriel Guevara è libero, rigettato il mandato di arresto internazionale per l'attore

Gabriel Guevara è libero. L'artista franco-spagnolo era stato arrestato lo scorso 2 settembre mentre si trovava al Lido di Venezia durante la Mostra del Cinema. Sul 22enne pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale emesso dalla Francia.

La Corte d'Appello di Venezia ha rigettato tutto: i giudici italiani - riferiscono i quotidiani locali - hanno applicato il principio del "ne bis in idem", che stabilisce che una persona non possa essere giudicata due volte per lo stesso fatto. Il giovane era già stato indagato in Spagna per lo stesso reato e il caso era stato archiviato.

L'organizzazione del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation che doveva assegnare il premio all'attore, appresa la notizia dell'arresto, aveva sospeso in via cautelativa qualsiasi riconoscimento, in attesa che venisse accertata la natura dei fatti che lo riguardavano "e con la completa fiducia che la giustizia che facesse il suo corso".