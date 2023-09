Galtier, ex allenatore PSG, respinge le accuse di razzismo: "Sono ingiuste"

Christophe Galtier, ex allenatore del Psg ha respinto le accuse di razzismo durante il suo mandato a Nizza per il quale sarà processato a dicembre. La vicenda ruota attorno ad una e-mail trapelata dell'agosto 2021 in cui Julien Fournier, l'allora direttore sportivo del Nizza accusava Galtier di dire che la squadra aveva troppi giocatori neri e musulmani.

Galtier, 57 anni, e suo figlio sono stati detenuti per un breve periodo a giugno. Il processo è fissato per il 15 dicembre a Nizza, il tecnico ha dichiarato in un'intervista all'emittente Canal+ che le accuse erano "ingiuste". "È sbagliato, assolutamente sbagliato. La gente nel calcio mi conosce, i giocatori mi conoscono, gli allenatori mi conoscono, sappiamo tutti chi sono", ha detto.

Galtier ha aggiunto che sarà "combattivo" e "si spiegherà" al processo. È stato allenatore del Nizza nel 2021-22 prima di passare al Psg dove è stato esonerato in estate dopo una stagione, portandoli a un altro titolo del campionato francese ma uscendo agli ottavi di finale di Champions League. Galtier ha detto di essere pronto per ritornare in panchina ed è stato contattato da alcuni club.