Giovane australiano fa surf col pitone al collo. Il video diventa virale: multa di 2.00 dollari

In Australia tenere un serpente in casa, anche un pitone, è possibile rispettando i limiti di legge. Sulla Gold Coast, a sud di Brisbane, queste condizioni sono venute meno quando un giovane australiano ha cavalcato la tavola da surf con il suo pitone domestico avvolto al collo . Il video, girato da un'agenzia specializzata in riprese con il drone, ha avuto un forte seguito sul web diventando virale. Così dall'anonimato, Higor Fiuza si è ritrovato sulle prime pagine dei giornali.

L'impresa divenuta popolare ha spinto le autorità locali a prendere provvedimenti: il giovane ha ricevuto una multa esemplare di oltre duemila dollari, accompagnata da una nota che spiega l'errore commesso dal surfista. “L'animale deve restare in casa e se il proprietario ha intenzione di portarlo o esporlo in pubblico c'è bisogno di un permesso” precisa il Dipartimento per l'Ambiente e la Scienza del Queensland.

Generalmente i serpenti sono animali a sangue freddo e, sebbene possano nuotare, generalmente evitano l'acqua. “Il pitone avrebbe trovato il mare estremamente freddo e gli unici serpenti che dovrebbero stare nell'Oceano sono i serpenti marini”, secondo le autorità. I “pitoni tappeto”, proprio come quello che il surfista ha portato in acqua, non sono velenosi e possono raggiungere i tre metri di lunghezza.