Gli azzurrini di Nunziata iniziano la corsa per Euro 2025: si parte da Italia - Lettonia

La strada dell'Under 21 azzurra verso l'Europeo di calcio del 2025 in Slovacchia parte domani con Italia - Lettonia, che sarà giocata a Jurmala, città a 20 km dalla capitale Riga, alle 16 con diretta su Rai2. E' il primo match delle qualificazioni (gruppo A).

Nuovo corso degli “azzurrini” e nuovo tecnico in panchina, Carmine Nunziata, dopo la bruciante eliminazione agli Europei di categoria, . Parole al miele del nuovo Mister: "Sicuramente il feedback è buono, anche perché diversi ragazzi li conoscevo già, c'è da valutare la condizione fisica dei giocatori e, in particolare, quelle di Turicchia, Baldanzi e Miretti che hanno qualche problemino". "L'importante è iniziare bene il girone: quando si fanno queste competizioni, ho sempre pensato che la prima partita si molto importante", ha aggiunto Nunziata, da ieri in Lettonia con la squadra.

Il nuovo capitano della Nazionale Under 21, sarà Lorenzo Pirola. Una bella soddisfazione per il difensore della Salernitana classe 2002, che è tra i pochissimi ad essere stati riconfermati, per motivi anzitutto anagrafici, oltre che di indiscutibile valore. Ad ufficializzare la decisione è stato lo stesso selezionatore degli azzurrini nella conferenza stampa che precede il suo esordio in panchina, domani sul campo della Lettonia: la partita si giocherà alle 16 allo stadio Slokas di Jurmala, varrà per le qualificazioni a Euro 2025 di categoria. Martedì 12 settembre si giocherà la seconda partita di questa finestra: altra trasferta per l’Italia, attesa in Turchia (18:30 italiane a Kocaeli).