Gonçalves al posto di Spadaro: cambia il direttore de "La Civiltà Cattolica", la rivista dei Gesuiti

Cambio al vertice de La Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti. Il preposito generale della Compagnia di Gesù, padre Arturo Sosa Abascal, ha nominato padre Nuno da Silva Goncalves come nuovo direttore. Dal 1° ottobre prenderà il posto di padre Antonio Spadaro, che ha guidato la rivista internazionale dei gesuiti per 12 anni (dal 2011) e che è da 25 anni nel Collegio degli Scrittori. Padre Goncalves è stato Rettore della Pontificia Università Gregoriana dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2022. Da gennaio 2023, è membro del Collegio degli Scrittori de La Civiltà Cattolica.

Il neodirettore ha esordito: “Il mio pensiero va innanzitutto ai nostri abbonati e lettori, ringraziandoli per la loro fiducia e sostegno. Gli abbonati e i lettori sono al centro del nostro lavoro quotidiano e formano una comunità con la quale desideriamo rinsaldare i legami e approfondire la conoscenza reciproca. Fieri della nostra identità e della nostra storia, vogliamo essere una rivista capace di parlare a tutti. In un mondo diviso, ferito e bisognoso di guarigione, pace e riconciliazione, La Civiltà Cattolica offre, proprio a tutti, un messaggio di speranza, impegnandosi in una lettura cristiana del mondo di oggi e con uno sguardo rivolto al futuro. Lo facciamo, come sempre, in sintonia fedele e creativa con le posizioni del Romano Pontefice e della Santa Sede”.

Nel quaderno 4158 della rivista, in uscita sabato 16 settembre, padre Antonio Spadaro scrive una lettera di saluto ai lettori, nella quale descrive le tappe fondamentali del suo impegno, inclusa la pubblicazione del numero 4.000 e la celebrazione del 170esimo anniversario della testata. In particolare, racconta la svolta internazionale con edizioni attualmente in nove lingue, e quella digitale, che ha avuto in questi anni un impulso forte e decisivo.

“Lascio il mio impegno con gratitudine enorme per l'esperienza vissuta - scrive padre Spadaro - attraversando un'epoca estremamente complessa e ricca di eventi per la vita del mondo e della Chiesa cattolica. Passo il testimone con un certo sollievo, ma anche con una punta di nostalgia per un compito appassionato che mi ha permesso di vivere anni molto belli e relazioni con i confratelli gesuiti della redazione e di tutto il mondo - oltre 200 - che si sono impegnati a fare de La Civiltà Cattolica una rivista davvero speciale. A tutti sono molto riconoscente”.

Per Spadaro nuovo incarico al Dicastero per la Cultura e l'Educazione

Ma per padre Spadaro è arrivato subito un nuovo incarico: Papa Francesco lo ha nominato sottosegretario del dicastero per la Cultura e l'Educazione. Il religioso prenderà possesso dell'incarico il primo gennaio 2024.

Nato il 6 luglio 1966 a Messina, dopo la laurea in Filosofia presso l'università di Messina nel 1988, Spadaro è entrato nel noviziato della Compagnia di Gesù. Il 21 dicembre 1996 ha ricevuto l'ordinazione presbiterale e il 24 maggio 2007 ha pronunciato i voti solenni nella Compagnia. Nel 2000 ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Gregoriana di Roma. È consultore del dicastero per la Cultura e l'Educazione e membro ordinario della pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon.