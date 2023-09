Gran Sasso, escursionista scivola e perde la vita

Un uomo di 66 anni ha perso la vita mentre percorreva il sentiero del centenario sul Gran Sasso.

A lanciare la richiesta dei soccorsi, la moglie, preoccupata dal mancato ritorno del marito, la cui auto è stata individuata dai tecnici della stazione CNSAS a Vado di Corno.

Grazie al segnale del cellulare, l'escursionista è stato quindi rintracciato lungo uno dei valloni che affacciano sul versante teramano del percorso quando purtroppo ormai per lui non c'era più niente da fare. L'ipotesi è che l'uomo sia morto dopo essere scivolato in una zona molto impervia.

Il recupero della salma avverrà con il supporto dell'elicottero del 118 dell'Aquila. Le operazioni, portate avanti dal Soccorso Alpino e Speleologico, sono rese particolarmente difficili dal terreno impervio.