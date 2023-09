"Holly", il disagio adolescenziale raccontato dalla belga Fien Troch in concorso nella nona giornata

“Holly” è il nuovo film della regista belga Fien Troch che attraversa la vita e il mondo della quindicenne dal cui nome prende il titolo. La ragazza un giorno telefona a scuola per avvisare della sua assenza e, poco dopo, nell'istituto scoppia un terribile incendio che miete molte vittime.

La comunità è sconvolta e Holly viene invitata a unirsi a un gruppo di supporto. La sua presenza dà sollievo alla comunità ma nello stesso tempo sembra che ci si approfitti di lei e, attraverso i codici dei film dell’orrore, la storia affronta il tema del disagio adolescenziale attraverso la figura di una ragazza dotata di uno speciale potere.

“Holly”, con Cathalina Geraerts, Felix Heremans e Greet Verstraete, coprodotto tra Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Francia, è il quinto lungometraggio di Fien Troch che alla stampa ha detto:

“Volevo dare vita a un’esperienza filmica schizofrenica combinando il dolore con la pazzia dei personaggi e delle situazioni che si manifesta attraverso il ritmo della narrazione. Il film inizia lento per svilupparsi in un crescendo che culmina nel caos assoluto. Da una parte, il film è molto concreto, ma ci sono momenti in cui emergono degli elementi mistici e si comincia a mettere in dubbio il dono speciale di Holly”.

Troch nel 2016, a Venezia nella sezione Orizzonti, aveva già presentato “Home”, un lavoro sul disagio adolescenziale con la storia del sedicenne Kevin che, appena uscito dal riformatorio, non può tornare a vivere con i genitori. Con questo film la Troch si era aggiudicata il premio per la regia e ora, con “Holly”, torna su temi delicati che riguardano gli adolescenti.