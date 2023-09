I cuccioli di nuovo insieme, sospesa la cattura. L'autopsia rivela che avevano già sparato all'orsa

I due, nati tra dicembre e gennaio scorsi, se la stanno cavando , insomma. Tanto da non rendere più necessario, per ora, forzare la mano per una loro cattura. Da San Benedetto del Marsi, dove lo scorso 31 agosto una fucilata notturna li ha privati della madre, hanno già percorso chilometri nei boschi: stavolta sembrerebbe che siano rientrati nell'area del Pnalm, a circa una decina di chilometri dal Fucino. Ma l'appello ai cittadini è comunque quello "di rinunciare ad andare a cercare di avvistare i cuccioli , di non intralciare in alcun modo le operazioni di monitoraggio".

Dopo giorni di ricerche da parte dei Carabinieri della Forestale e dei guardiaparco, che avevano tenuto tutti col fiato sospeso, i due esemplari sarebbero stati avvistati di nuovo insieme e si sarebbero allontanati dalla zona più antropizzata del Fucino, dimostrando così di essere riusciti a sopravvivere e quindi ad alimentarsi e a muoversi autonomamente nel territorio, per quanto non siano affatto scongiurati i rischi per una loro nuova separazione nonché quelli della loro sopravvivenza.

L'autopsia sul corpo di Amarena: le avevano già sparato

Contemporaneamente a Teramo è andato in scena l'altro calvario di Amarena, l'interminabile esame autoptico disposto dalla Procura di Avezzano che guida le indagini a carico dell'unico indagato, Andrea Leombruni.

In base agli esiti della necroscopia, il proiettile che ha colpito su un lato l'orsa Amarena, la notte del 31 agosto a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), ha perforato i polmoni del plantigrado. Prima dell'esame, i veterinari hanno eseguito anche una radiografia sulla carcassa del plantigrado che ha confermato la morte per emorragia. Saranno eseguiti ulteriori accertamenti per avere contezza anche sui tempi della morte dell'orsa.

Dall'autospia è però emersa un'altra importante informazione: in passato avevano già sparato all'orsa, più volte forse, ma con una sostanziale differenza: a colpire la mamma dei due cuccioli erano stati dei pallini piccoli da caccia, e non un proiettile calibro 12 come quello che l'ha uccisa.

Gli spari di 'avvertimento', in sostanza di allontanamento, che nel passato avevano raggiunto l'orsa sono un fatto abbastanza comune nelle terre dei parchi: già l'orso Stefano che fu ucciso in Molise nel 2013 presentava le stesse ferite, ossia un connubio di avvertimenti e una fucilata successiva mortale.

La scoperta autoptica cambia la narrazione dell'evento, perchè ora è tutto nelle mani del perito balistico Paride Minervini, la cui relazione sarà decisiva per definire l'accaduto. Gli ambienti giudiziari fanno infatti capire che la ricostruzione della dinamica dello sparo è cruciale per definire le responsabilità dell'unico indagato: dalla tempistica alla scelta dell'arma e del proiettile, passando per la distanza, e la traiettoria, alla chiusura del cancello di casa per 'bloccare' l'orsa.