I Måneskin tra il plauso del New York Times e l'amore con Shakira

La “più grande rock band italiana” è così che il New York Times ha definito i Maneskin, freschi vincitori dell’MTV Award per la categoria Best Rock con il videoclip “The Loneliest”.

La band romana, secondo il giornale americano sarebbe l'unica in grado di portare avanti il rock che altrimenti “potrebbe aver già esalato il suo ultimo respiro”.

La firma dell'articolo intitolato “Is Maneskin the Last Rock Band?” è quella di Dan Brooks, che ripercorre l’ultimo tour italiano dei Maneskin che possono vantare un pubblico 60 mila spettatori al Circo Massimo.

Il giornalista parla dei loro look, dei loro brani e del loro modo di trasmettere energia.

E proprio di energia sembra carico Damiano David che, all'indomani dell'esibizione ai VMAs di MTV, il 12 settembre, presso il Prudential Center di Newark in New Jersey, ha condiviso una Instagram story con un appello per Shakira, dopo aver assistito all'esibizione della cantante, che suonava la chitarra, da dietro le quinte: "Ci piacerebbe avere una seconda chitarrista". Chissà se Shakira accoglierà mai invito, ma la sintonia tra i due ha radici antiche, da quando lo scorso anno lei postò una loro foto insieme, manifestando tutta la sua ammirazione per la band e proponendosi per un progetto: “Facciamo musica insieme”.