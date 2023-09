Vacanze finite? Per 3 italiani su 4 sì, ma senza rinunciare ai weekend fuori e agli agriturismi

Con l'entrata nel mese di settembre, e la fine delle vacanze per gran parte degli italiani, è tempo di bilanci e di qualche analisi con i dati già disponibili. E ciò che emerge offre già qualche interessante tendenza: nel mese di agosto è aumentata la propensione a prenotare in anticipo i voli verso l'Italia rispetto al 2022 (+ 16 giorni di anticipo), una tendenza generale riscontrabile soprattutto per statunitensi e spagnoli (entrambi +19 giorni di anticipo).

I dati delle prenotazioni aeree del mese di agosto evidenziano una crescita del 21% rispetto al 2022, trainata dal flusso internazionale (+28%) con in testa gli Stati Uniti, che confermano il loro gradimento per il Belpaese anche nei mesi di settembre e ottobre. Ad agosto, in Italia, risulta prenotato il 44,6% delle strutture ricettive presenti sulle piattaforme online, consolidando il secondo posto dopo la Grecia e prima di Francia e Spagna.

Il prezzo medio registrato risulta più economico del 9% rispetto alla media dei Paesi competitor considerati. In un contesto generalizzato di aumento dei prezzi, rispetto al 2022, delle strutture ricettive presenti sulle piattaforme online, ad agosto le località termali e le città d'arte sono mediamente le più economiche. Nei mesi di settembre e ottobre i prezzi calano in tutte le destinazioni, seguendo i trend stagionali.

Nel mese di luglio, le località montane italiane sono state fortemente apprezzate dai turisti soprattutto in termini di attrazioni (92,6 punti su 100), affitti brevi (89,7 punti) e strutture ricettive (88,5 punti). Queste ultime risultano gradite soprattutto da parte dei turisti statunitensi (91,2 punti) e inglesi (89,3 punti).

Indagine Coldiretti: vacanze finite per 3 italiani su 4. Ma non si rinuncia a qualche weekend fuori

Intanto dall'indagine Coldiretti/Ixè, che traccia un primo bilancio dell'estate 2023 segnata dai cambiamenti climatici e dal caro prezzi, emerge che le vacanze sono finite per 3 italiani su 4 (74%), con il weekend di inizio settembre da bollino rosso, che segna tradizionalmente il rientro e il ripopolamento delle città; anche se non mancano le partenze e quanti hanno già programmato almeno qualche giorno fuori casa. La maggioranza degli italiani in viaggio, spiega ancora Coldiretti, ha scelto di riaprire le seconde case di proprietà o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono le pensioni e gli alberghi e molto gettonati sono gli agriturismi, dove nelle campagne c'è l'opportunità di assistere alle tradizionali attività autunnali.