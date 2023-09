Il Burning Man è una distesa di fango: in 70 mila bloccati nel deserto

Tra le tende e i camper di Black Rock City, la città temporanea sorta nel deserto del Nevada, la musica risuona ancora, ma il clima di festa si è trasformato in una prova di sopravvivenza per oltre 70 mila persone. Il Burning Man Festival, dopo le intense, quanto inusuali, piogge di qualche giorno, è ridotto a un immenso pantano, una distesa di fango dalla quale è impossibile uscire. Almeno per il momento.

L'unica via di fuga è quella che porta all'autostrada, percorribile solo a piedi nudi o con le scarpe coperte da sacchetti di plastica per non restare bloccati dalla melma di sabbia e acqua: ore di cammino che le autorità invitano a non affrontare se non si dispone di acqua e forze sufficienti.