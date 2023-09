Il fratello di Kevin in Procura. Un video inchioda il tecnico Rfi: "Se vi dico treno spostatevi"

Il filmato agli atti, fatto con un telefonino poco prima la tragedia, mostra gli operai al lavoro intenti a rimuovere il pietrisco sotto i binari e conferma che avevano iniziato a lavorare prima del via libera. Nel video si sentono le parole del referente di Rfi con le indicazioni su cosa fare nel momento in cui fosse arrivato un convoglio, visto che la circolazione non era interrotta.

Dopo l'acquisizione agli atti del breve video girato la sera del 30 agosto, pochi minuti prima dell'incidente ferroviario, dalla vittima più giovane Kevin Laganà, oggi è il giorno dell'audizione in Procura a Ivrea del fratello dell'operaio. Antonino Laganà, sentito come testimone, è accompagnato dall'avvocato Enrico Calabrese.

"Rfi ha istituito una commissione di indagine, presieduta da autorevoli esponenti del mondo accademico, i cui esiti saranno messi prontamente a disposizione delle autorità competenti" ha detto l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi) in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera. "Il sistema di regole di cui ci siamo dotati non ammette deroghe, questo è il valore fondamentale nel sistema di gestione della sicurezza ferroviaria".

Ieri l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Gianpiero Strisciuglio , in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera sulla sicurezza ha detto: "L'avvio delle lavorazioni è tassativamente subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione scritta all'interruzione della circolazione dei treni". I lavori con l'occupazione dei binari sono "sempre effettuati in assenza di circolazione dei treni e comunque svolti in intervallo orario prestabilito che deve essere formalmente autorizzato per iscritto dall'operatore della circolazione dei treni al richiedente l'interruzione".

Sul video è arrivato il “no comment” del legale di Andrea Girardin Gibin, uno dei due indagati nel procedimento sull'incidente ferroviario. "Come prassi discuto i processi in tribunale. In questo momento, in assenza di una discovery degli atti, ogni dichiarazione è prematura", ha detto l'avvocato. Intanto l'avvocato Mattia Moscardini, avrebbe assunto la difesa di Antonio Massa, il dipendente Rfi secondo indagato per l'incidente.

Si sente qualcuno affermare: "Noi possiamo vedere il segnale, voi prendete le misure, io guardo il segnale e appena dico via... " , poi un fischio e quindi "uscite da quella parte perché i treni passano qua, dovrebbero passare gli ultimi treni" . Kevin chiede "questo è già interrotto?" (riferendosi evidentemente al binario) e la voce gli risponde "questo è interrotto". "Quindi possiamo metterci sopra lo spezzone e bonificarcelo?", domanda ancora Kevin. La replica è "no, passa l'autoscala, una volta che passa l'autoscala va bene".

Salvini: “Chi ha sbagliato pagherà”

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini è pronto a riferire in Aula sulla tragedia ferroviaria di Brandizzo, comunica il Mit che in una nota.

"Posso garantire che chi ha sbagliato pagherà. Non si lavora sui binari se ci sono treni in movimento", ha detto il Vicepresidente del Consiglio in un'intervista all'emittente radiofonica Rtl 102.5. “Ciò che è successo a Brandizzo è al di fuori di ogni regola. Sto verificando da giorni e vigiliamo sulle infrastrutture, sono anche padre di un figlio di 20 anni, non puoi lavorare sui binari se la circolazione non è interrotta con un certificato firmato e timbrato, così come non si passa col rosso; poi purtroppo c'è il fattore umano, che non è controllabile e che in questo caso ha evidentemente portato a una strage”.

“Abbiamo 200 mila cantieri aperti - ha aggiunto - non c'è consuetudine di andare a morire; ci sono protocolli che vengono rispettati. In questo caso, è chiaro che i 5 morti non torneranno indietro. I responsabili devono occuparsi prima di tutto della sicurezza. Deve essere la priorità. Ogni giorno ci sono migliaia di operai al lavoro e che rispettano i protocolli di sicurezza. La vita vale più di tutto”.