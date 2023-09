Il Frejus sarà percorribile tra 8 giorni, subito dopo chiuderà il Monte Bianco

Il Gruppo europeo di interesse economico (Geie) del traforo del Monte Bianco, ossia la struttura congiunta creata dalle due concessionarie italiana e francese, ha comunicato oggi che “i lavori di ristrutturazione della volta sono stati rinviati e il tunnel rimarrà aperto in attesa della ripresa del traffico" sull'autostrada francese A43 "e della riapertura del tunnel del Fréjus ai mezzi pesanti, prevista entro otto giorni. La priorità viene data al mantenimento degli scambi commerciali tra Italia e Francia".

Non ci sarà dunque il rinvio di un anno ipotizzato ieri dal ministero dei Trasporti, ma il traforo resterà aperto fino a quando non tornerà percorribile il principale itinerario alternativo tra l'Italia settentrionale e la Francia centrale, quello che passa dal tunnel del Frejus, interdetto dopo che lo scorso 27 agosto una frana ha colpito la strada sul versante francese. Sarà un'apertura parziale, perché parte della carreggiata sarà occupata da conteiner disposti come protezione temporanea dagli smottamenti. Tempi più lunghi, invece, per la riapertura al traffico ferroviario: ci vorranno circa due mesi perché i Frecciarossa e Tgv tornino a collegare in circa sette ore Milano e Parigi.

Oggi i tempi di attesa per l'ingresso nel traforo, da entrambi i versanti, continuano a superare le due ore.