Il G20 ai blocchi di partenza. Meloni atterrata, domani il bilaterale con la premier indiana Modi

Mancano meno di 24 ore all’inaugurazione ufficiale del G20 previsto per il nove e 10 settembre a New Dehli.

Tre i macrotemi su cui saranno chiamati al confronto i leader mondiali nella capitale indiana: l'agenda prevede una prima sessione intitolata One Earth, stabilita per sabato mattina, quindi quella di sabato pomeriggio, One Family e l’ultima, domenica mattina, denominata One Future.

Tanti gli argomenti quindi che guardano a lungo termine: clima, energia, sicurezza alimentare, ma anche empowerment femminile, salute, intelligenza artificiale e digitalizzazione. Sul tavolo anche la questione migratoria oltre a quello del conflitto in Ucraina.

Per il 18mo incontro dei G20, l’India, in qualità di Paese ospitante con il diritto a porre il veto sugli ospiti, ha scelto di non invitare proprio l’Ucraina. Grande assente, ma per scelta, la Russia. Non interverrà il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, al suo posto il primo ministro Li Qiang. "Sono deluso dalla sua assenza", ha confidato Biden.

Leader nazionalista indù, figura carismatica dai tratti mistici, Modi sostiene il multi allineamento in politica estera, che si traduce in equidistanza da Usa e Russia. Dietro la sua scelta di non invitare l'Ucraina si può leggere, secondo alcuni analisti, la volontà di non rendere la dichiarazione finale ostaggio di un negoziato sul linguaggio geopolitico.

Giorgia Meloni, atterrata questa mattina, sarà chiamata a intervenire su clima, energia, ambiente e sviluppo sostenibile, l'altra su transizione digitale, riforma delle istituzioni multilaterali e intelligenza artificiale. La premier italiana è stata accolta dalla ministra indiana dell'Agricoltura Shobha Karandlaje: "Ho avuto il grande piacere di accogliere il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, all'aeroporto di Nuova Delhi. E' arrivata per partecipare all'attesissimo vertice dei leader del G20 ospitato nella capitale dell'India", ha scritto sui social. Meloni ha assistito a una breve cerimonia di benvenuto e a un balletto di danzatrici indiane e ha posato per una foto con la ministra.

Fra i bilaterali a cui si lavora, anche anche quello con il primo ministro cinese Li Qiang, nuovo passo verso la sua visita a Pechino. La premier dovrebbe incontrare anche Ursula von der Leyen per poi fare tappa in Qatar.

Modi, secondo quanto riferiscono i media indiani, oltre al bilaterale con Meloni dovrebbe a sua volta incontrare anche i leader di Germania, Giappone e Regno Unito.

C'è anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nella delegazione italiana al G20. A quanto si apprende, fra gli incontri al momento in programma, Giorgetti ne ha uno oggi con il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen. Vedrà anche il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner e quello francese dell'Economia, Bruno Le Maire.