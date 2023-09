Il governo a caccia di risorse mentre BCE e ABI lanciano bordate alla tassa sugli extraprofitti

Mentre il governo è al lavoro per individuare nuove fonti di risorse cui attingere per finanziare la prossima Legge di Bilancio, la mattinata si apre all’insegna delle “bordate” a Palazzo Chigi. La prima da parte della Banca Centrale Europea, che mette in guardia: la tassa sugli extraprofitti delle banche, prevista un mese fa, “colpirà in particolare gli istituti meno significativi, che tendono a concentrarsi maggiormente sull’attività di prestito”.

L’Eurotower lo scrive nel parere legale dedicato all'imposta varata da Roma. La tassa (di fatto “contro” le banche), inoltre, “potrebbe portare alla frammentazione del sistema finanziario europeo a causa della natura eterogenea di tali imposte per il settore bancario”. La Bce ha raccomandato, quindi, che “al fine di valutare se l'applicazione” della tassa sugli extraprofitti “comporti rischi per la stabilità finanziaria e, in particolare, se sia potenzialmente in grado di compromettere la resilienza del settore bancario e di provocare distorsioni del mercato, il decreto legge sia accompagnato da un'analisi approfondita delle potenziali conseguenze negative per il settore bancario”.