Il Papa: "Viviamo un tempo inquinato da odio e violenza nelle città"

Papa Francesco ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto dall'Arma dei Carabinieri. "Penso a quelli di voi che si trovano immersi in contesti difficili, in cui la giustizia viene spesso calpestata, chiamati a lottare contro ogni genere di illegalità, contro la criminalità organizzata e contro un senso di impunità a volte purtroppo radicato, contro la mentalità mafiosa", ha detto nel corso dell'udienza in piazza San Pietro in occasione degli 80 anni dalla morte del Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto, "servo di Dio ed eroe della Patria", come lo ha definito il Santo Padre nel corso dell'udienza.

Al termine dell'udienza in Piazza San Pietro di fronte agli ufficiali e militari dell'Arma dei Carabinieri, Papa Francesco ha salutato il ministro della Difesa Guido Crosetto e il comandante dei Carabinieri, il generale Teo Luzi.

"Ci fa bene guardare a questo vostro collega, alla missione che svolse con spirito di abnegazione, alla testimonianza estrema che ci ha lasciato. Facciamone memoria insieme, ma non per restare fissati nel passato quanto, piuttosto, per ritrovare motivazioni solide su cui costruire il futuro". Così Papa Francesco. "Ricordare questo collega, cioè, non significa indugiare in una sterile commemorazione che rimane rivolta all'indietro, ma imparare, da quel sacrificio e da quella generosità, a rinnovare oggi l'impegno nell'Arma, a servizio del bene e della verità, a servizio della società", ha sottolineato il Pontefice.

Il Pontefice, nell'omaggio a Salvo D'Acquisto, ha ricordato gli ''anni terribili'' in cui visse: ''Il mondo era in guerra, in Europa imperversavano le persecuzioni razziali e la logica dell'odio sembrava prevalere. Nella piccola periferia di Torrimpietra, alla quale era stato inviato in seguito alla sua richiesta di volersi sentire utile alla povera gente, ventidue giovani uomini rischiavano la fucilazione da parte delle SS. La falsità dell'accusa a loro rivolta, la rabbia cieca tesa alla vendetta di cui erano vittime, la potenza dell'odio che prevaricava sulla pietà, vennero scardinate dalla generosità di quel giovane Vice Brigadiere, il quale con prontezza si accusò al posto degli altri e convinse i responsabili di essere l'unico da giustiziare. Come non vedere, sullo sfondo di questa storia drammatica e toccante, l'imitazione di Gesù che, inviato dal Padre per manifestarci il suo amore, ha dato la vita per liberarci dal potere della morte, ha preso su di sé le nostre colpe''. Il Papa ha ricordato la missione quotidiana dei Carabinieri: ''A voi, che siete quotidianamente impegnati a servizio della giustizia e della legalità - e quanto bisogno di legalità c'è oggi! - vorrei dire che tutto ciò trova la sua ragione e il suo fine ultimo nell'amore. La giustizia, infatti, non tende semplicemente a comminare delle pene a chi ha sbagliato, ma a ristabilire le persone nel segno del rispetto e del bene comune. È grande, in tal senso, la vostra missione. Vorrei dire che voi Carabinieri siete chiamati non solo a ''fare il vostro dovere'', applicando regolamenti e procedure, ma a rendere più giusta e umana la società. È bello perciò che siate persone appassionate come Salvo D'Acquisto; servitori dello Stato e del bene comune, che combattono l'ingiustizia, difendono i più deboli, offrono un senso di protezione alle nostre città''.