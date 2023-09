Incidente in diretta Facebook: l'uomo al volante positivo all'alcol test. Feriti mamma e 2 bimbi

Novità nelle indagini sull'incidente lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone, provocato da un 30enne di nazionalità marocchina che, mentre era al volante di un'Audi, era anche in diretta Facebook.

L'uomo è risultato positivo all'alcol-test. A disporre l'esame è stato il sostituto procuratore di turno a Frosinone che ha chiesto anche di rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti.

Lo scontro frontale è avvenuto all’altezza di Tecchiena, una frazione della parte bassa del comune di Alatri. L'automobile guidata dal 30enne ha invaso la corsia di marcia opposta schiantandosi contro una Nissan con a bordo una donna di 44 anni e i suoi due figli di 7 e 5 anni. Lo schianto è stato ripreso con uno smartphone dal conducente che lo ha provocato e trasmesso in diretta video. La Procura della Repubblica di Frosinone, che indaga per per lesioni stradali aggravate ha acquisito agli atti le immagini del filmato postato su Facebook dove si vede l’Audi, condotta dall'indagato, transitare a velocità molto elevata.

In mattinata la bimba di 5 anni rimasta ferita nell'incidente è stata operata a un braccio al Bambin Gesù, dove ieri era stata portata in elicottero. Per estrarla dall'auto era stato necessario l'intervento dei vigili del Fuoco. Fuori pericolo la mamma e il fratellino che si trovano nell'ospedale di Alatri. Non corre rischi neanche l'automobilista che ha provocato l'incidente ed è ricoverato a Frosinone.