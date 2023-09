Incidente in moto a Montecassino, muore un ragazzo di diciotto anni

Un ragazzo di 18 anni è morto durante la notte per le ferite riportate in un incidente stradale, lungo la via panoramica per Montecassino (Frosinone).

L'incidente è avvenuto all'altezza del secondo tornante, uno dei più stretti e impegnativi: il ragazzo a bordo della sua moto è scivolato sull'asfalto e ha sbattuto contro il guard rail, rimanendo a terra privo di sensi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e il personale sanitario del 118, ma non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. La moto potrebbe aver perso aderenza a causa del brecciolino che si accumula spesso a bordo strada oppure potrebbe aver sbandato per evitare qualcuno dei cinghiali che popolano la zona.