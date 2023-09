Incidente in moto, il regista Mathieu Kassovitz non è in pericolo di vita

Ha riportato gravi fratture, in particolare al bacino e alle caviglie, ma non è in pericolo di vita il regista e attore francese Mathieu Kassovitz, rimasto vittima ieri di un grave incidente sulla pista dell'autodromo di Linas-Monthléry, a sud di Parigi. Appassionato di moto, stava partecipando a uno stage di perfezionamento nella guida.