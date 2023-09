Tragico incidente stradale a Cagliari, muoiono 4 giovani

È pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba a Cagliari. Quattro ragazzi sono morti e due sono rimasti feriti dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata in viale Marconi in direzione Quartu Sant'Elena. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha chiuso il tratto di strada per effettuare i rilievi e identificare le vittime.

A perdere la vita sono due ragazzi e due ragazze, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, le cui generalità non sono ancora state diffuse. Trasportati in ospedale, in codice rosso, due coetanei.

I sei viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che, per cause non accertate, avrebbe urtato un marciapiede all'altezza del cavalcavia dell'Asse Mediano ribaltandosi. Sul posto oltre alla municipale sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.