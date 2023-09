Hunter Biden, figlio del presidente Usa, incriminato per possesso illegale di armi

Hunter Biden, il figlio del presidente, è stato incriminato a livello federale dal procuratore speciale per possesso illegale di armi e presunte dichiarazioni false. Tre i capi di imputazione, tutti collegati al possesso di una pistola, acquistata mentendo sul suo consumo di droga. L'atto d’accusa federale, presentato in Delaware, afferma che Biden ha mentito sul suo uso di droga quando ha acquistato l’arma nel 2018, mentre lottava contro la dipendenza da crack e cocaina.

Il 6 settembre il procuratore speciale David Weiss aveva chiesto a un Gran giurì di incriminare Hunter Biden prima del 29 settembre, ovvero prima che scadessero i termini di prescrizione per tali reati. Alcune settimane fa è fallito un tentativo di patteggiamento.

Un brutto colpo per il presidente Usa, già nel mirino dei repubblicani che hanno annunciato l'avvio di una indagine di impeachment su di lui, in gran parte proprio sui rapporti d'affari di Hunter. E ora, Joe Biden rischia di vedere a processo il figlio nel 2024, proprio durante la campagna elettorale per la rielezione alla Casa Bianca.

atto d’accusa federale presentato in Delaware afferma che Biden ha mentito sul suo uso di droga quando ha acquistato un’arma da fuoco nel 2018, mentre lottava contro la dipendenza da crack e cocaina. Il figlio del presidente Joe Biden è stato indagato anche per i suoi affari. Il procuratore speciale che supervisiona il caso ha i