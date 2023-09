Individuati i cuccioli dell'orsa Amarena uccisa in Abruzzo, si teme per la loro vita

Sono stati avvistati i cuccioli di Amarena, l'orsa marsicana uccisa a fucilate la sera del 31 agosto da un 56enne di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo. Gli operatori del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, riferiscono di averli individuati in una zona di campagna, dove si suppone abbiano trovato rifugio dopo la morte della madre. Non si sono allontanati molto dal luogo in cui l'animale è stato ucciso.

Ora si lavora per cercare di metterli in salvo il prima possibile, sono troppo piccoli per poter sopravvivere senza la mamma. I cuccioli di orso sono impiegare fino a due anni di vita a diventare autonomi.

Sono un centinaio gli uomini impegnati nella ricerca, tra carabinieri e forestali, e decine i droni utilizzati. Ma purtroppo i molti curiosi accorsi non facilitano le operazioni, come fa presente questa mattina su Facebook il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"La presenza di troppe persone che si stanno recando sul posto, pur con la lodevole intenzione di collaborare alle ricerche o per semplice curiosità, rende più complicata questa operazione già difficile. Ringrazio Carabinieri forestali e Guardiaparco - scrive Marsilio - per l'encomiabile attività che stanno conducendo, e invito tutti a non recarsi sul posto senza giustificato motivo: il modo migliore di contribuire al ritrovamento e alla messa in sicurezza dei cuccioli è quello di lasciar lavorare gli specialisti nelle migliori condizioni possibili".

Amarena era uno dei simboli di questa zona dell'Abruzzo, un'orsa prolifica, non aveva mai dato segni di aggressività, neanche quando veniva incontrata insieme ai cuccioli nei pressi delle abitazioni. Il fatto è stato traumatico per i cittadini abruzzesi, oltre che per tutti gli animalisti. Continuano infatti le dichiarazioni di condanna da parte dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni. Questa mattina si è espresso anche il Club Alpino Italiano: "Gesti simili non potranno certamente portare soluzioni utili ma solo a un inaccettabile imbarbarimento dei conflitti".

Per il presidente del CAI, Antonio Montani, precisa: "L'unica strada percorribile per arrivare a una coesistenza tra uomo e grandi predatori è quella dell'equilibrio, volto alla conservazione di queste specie, accompagnata però da una corretta gestione delle criticità". Ed è fondamentale che gli animali selvatici vivano in modo assolutamente indipendente dall'uomo: "Bisogna evitare di avvicinarsi, come se fossero un'attrazione, agli orsi confidenti che raggiungono anche i centri abitati". Abituandoli a fidarsi delle persone, "che purtroppo non sono tutte uguali, sensibili e rispettose, e a fonti alimentari inadeguate, li si espone maggiormente al pericolo di essere uccisi direttamente - come il caso in questione o indirettamente, come nel caso del figlio di Amarena Juan Carrito", conclude il Cai.