Investito fuori da un locale da un pirata della strada, muore un ragazzo a Milano

Un giovane di 28 anni è stato investito dopo essere uscito dalla discoteca milanese Alcatraz. È morto poco dopo al Niguarda.

Il ragazzo, erano circa le quattro del mattino, stava attraversando viale Jenner fuori dalle strisce pedonali per raggiungere degli amici, quando è stato travolto da un'automobile. Il conducente non si è fermato per prestare soccorso pertanto su di lui grava l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga.

La vittima è stata soccorsa e portata in gravissime condizioni - in arresto cardiaco - all'ospedale Niguarda dove è deceduto.

L'auto pirata proveniva da via Livigno ed era diretta verso piazzale Maciacchini. La polizia locale, che svolge le indagini, sta acquisendo i filmati delle telecamere della zona.