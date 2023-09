Iran, "arrestati 190 terroristi formati in Occidente" coinvolti nelle proteste dello scorso anno

400 bombe e 190 terroristi arrestati “coinvolti nelle proteste nel Paese lo scorso anno”. E' il frutto di un'indagine di polizia durata alcuni mesi condotta dal ministero dell'Intelligence iraniano. Il periodo fa riferimento allo scorso autunno tra i più caldi sul fronte della protesta antigovernativa degli ultimi anni avvenuta nel Paese islamico del Medioriente.

Ma c'è di più: l'agenzia ufficiale Irna riferisce che gli arrestati "sono terroristi formati recentemente da parte dei Paesi occidentali" e che non sono membri dell'Isis. Tutti accusati di aver ucciso manifestanti durante le rivolte anti governative, e di aver poi accusato le forze di sicurezza dell'Iran per quegli omicidi. Torna quindi più che mai l'incubo ingerenza esterna per gli ayatollah convinti che i paesi occidentali siamo nemici da abbattere.

“I nemici cercano di rovesciare la Repubblica islamica e hanno organizzato una guerra contro di essa”, ha detto il ministro dell'intelligence Esmail Khatib a pochi giorni dal 16 settembre, data attesa e temuta nella Repubblica islamica perchè segna il primo anno dalla morte di Mahsa Amini la studentessa curdo-iraniana morta per il velo messo male dopo essere entrata in un "centro di rieducazione” a Teheran. In meno di un anno sono state almeno 600 le vittime, secondo le ong per i diritti umani, e sette le condanne a morte, tutte a carico di giovani manifestanti. Uno di loro fu impiccato in pubblico davanti a una delle carceri del Paese a guida sciita, dove sono entrate in tutto circa 30mila persone.

“L'America e alcuni Paesi europei, sono potenze arroganti in declino sempre più deboli”, ha affermato recentemente la Guida suprema Ali Khamenei durante un discorso a Teheran. Gli Stati Uniti hanno creato gruppi per creare caos, ha aggiunto l'ayatollah convinto che “Il grande Satana” (così è soprannominato il paese nordamericano) e i suoi alleati "sono arrivati alla conclusione che in Iran ci siano crisi legate a dispute di livello etnico, divergenze religiose e alla questione del genere femminile e maschile, aspetti sfruttati per creare crisi", ha detto Khamenei avvertendo che "Il nemico è serio nella sua ostilità e nel complottare, ma anche noi siamo seri nell'affrontarlo".