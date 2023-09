NYT: "Diplomatico Ue detenuto da oltre un anno a Evin", è polemica sulla diplomazia degli ostaggi

Nel carcere di Evin è detenuto da oltre un anno, con l'accusa di spionaggio, Johan Floderus un cittadino svedese che lavora per l'Unione Europea, lo ha rivelato il New York Times e la notizia divenuta virale scatena la polemica sul silenzio strategico della diplomazia.

A confermare che il 31enne sia in mano iraniana, il capo della diplomazia europea Joseph Borrell che dalla riunione informale del Consiglio Ue a Cadice, in Spagna, ha sottolineato di aver fatto pressione su Teheran per la liberazione del suo collaboratore. "Floderus è detenuto illegalmente da 500 giorni" - ha spiegato Borrell- "Io e il mio team a tutti i livelli abbiamo fatto pressioni sulle autorità iraniane, lavorando incessantemente per la liberazione del signor Floderus e continueremo a farlo finché non sarà libero", ha sottolineato.

Secondo il NYT una manciata di persone erano a conoscenza del suo arresto avvenuto ad Aprile scorso, ma hanno chiesto l'anonimato, temendo una reazione negativa. Il Ministero degli Affari Esteri svedese ha detto che, per segretezza, non commenterà i dettagli del caso, ma ovviamente ha confermato con una mail: “Un cittadino svedese – un uomo sulla trentina – è stato arrestato in Iran nell’aprile 2022”. “Il Ministero degli Affari Esteri e l’Ambasciata di Svezia a Teheran stanno lavorando intensamente sul caso”, aggiungono.

Per l'Europa “il caso è seguito nel contesto del crescente numero di detenzioni arbitrarie che coinvolgono paesi dell’UE". Per alcuni deputati europei, scrive il quotidiano statunitense, c'è un problema nella gestione della segretezza legata alla cosìdetta “diplomazia degli ostaggi”, strategie usate dai governi per non rischiare che le trattative mettano a rischio i prigionieri e che queste non finiscano troppo in pasto ai media.

Floderus già in servizio come assistente del commissario europeo per l’immigrazione, Ylva Johansson dal 2019, nel 2021, è entrato a far parte del Servizio europeo per l’azione esterna, il corpo diplomatico del blocco, ed era già stato diverse volte in Iran, nell'ambito di piani di sviluppo dell'Ue. Nel 2022 Teheran annunciò l’arresto di un cittadino svedese, già conosciuto, e citando tali visite come prova di attività sospette.

"Johan è stato improvvisamente e senza motivo privato della sua libertà durante un viaggio di vacanza”, ha detto la sua famiglia.