Iran, dopo il ricordo di Mahsa, ucciso un militare basij, Teheran punta il dito sui nemici esterni

Proteste diffuse ma sotto tono in Iran nel primo anniversario della morte di Mahsa Amini, avvenuto ieri. Va detto che il paese e soprattutto il Kurdistan iraniano, area di provenienza della studentessa morta divenuta eroina, sono state pesantemente blindate dalle forze di polizia, pasdaran insieme a quelle della milizia islamica basij.

Uno di loro è morto e tre sono stai feriti nella città occidentale di Nurabad, nella provincia di Fars. L'attacco è partito da una motocicletta con a bordo due uomini. Le autorità sono a caccia dei responsabili poi fuggiti. Uccidere una guardia è un reato che porta alla pena di morte nella Repubblica islamica.

L'intelligence iraniana ha riferito del sequestro di un carico di "taser" americani di contrabbando che avrebbero dovuto essere utilizzate nelle proteste di ieri: "armi spedite in Iran per fomentare rivolte e caos", ha detto il responsabile dopo aver arrestato due persone. Teheran continua a puntare il dito su Stati Uniti, stati occidentali e Israele per le proteste scatenate dalla morte della studentessa curda.