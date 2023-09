Iran, è il giorno di Mahsa, le autorità presidiano e arrestano temendo disordini

Nel giorno del Mahsa Day globale con manifestazioni attese in tutto il mondo e in Italia a Roma e Milano, in Iran la città di Saqqez, quella d'origine di Mahsa Jina Amini, è militarizzata. C'è tensione tra le forze di polizia e i cittadini che vogliono rendere omaggio alla loro eroina morta un anno fa, a causa del velo messo male. Il padre della studentessa, Amjad Amini, è stato rilasciato dopo un breve arresto durato un paio d'ore. Era stato "arrestato mentre usciva dalla sua abitazione in via "Mamosta Hajjar" nel quartiere universitario a Saqqez ed è tornato a casa sua ore dopo", scrive Iran Human Rights, aggiungendo che "la casa della famiglia è attualmente circondata da forze militari e di sicurezza". Tutta la città del Kurdistan iraniano è militarizzata . L'obiettivo delle autorità è intimidire i manifestanti. Amjad Amini nelle ultime settimane era stato convocato almeno quattro volte da varie agenzie di sicurezza per evitare che organizzasse cerimonie in ricordo della figlia, cosa che spaventa le autorità che temono nuovi disordini. A ottobre scorso in 40mila sfilarono verso il cimitero di Aichi dove è sepolta la giovane che ha acceso la miccia della rivolta del velo. La sua tomba era stata vandalizzata lo scorso maggio, oggi è stata pesantemente militarizzata. Ma in carcere ci sono altri due membri della famiglia, tra cui lo zio 30enne di Mahsa Amini arrestato martedì 12 settembre durante un raid delle forze di intelligence a Saqqez. Oltre a loro sono detenuti attivisti, giornalisti, avvocati e parenti delle persone uccise nelle manifestazioni dell'anno scorso. Iran Wire sui social riferisce che anche due professori della ragazza sono stati arrestati.

Ma le minacce non fermano la lotta coraggiosa delle iraniane. Sette prigioniere politiche hanno inscenato una protesta nel famigerato carcere di Evin a Teheran. "Non posso andare in strada, il mio cortile di protesta è quello del carcere di Evin", ha scritto dal carcere la nota attivista per i diritti umani Narges Mohammadi, "in questo unico spazio possibile io e le mie compagne alziamo la voce per le proteste 'Donna, vita, libertà". In un comunicato rilanciato da Radio Farda, Mohammadi insieme ad altre prigioniere Azadeh Abedini, Sepideh Qalian, Shakila Monfared, Golrokh Iraei, Mahbobeh Rezaei e Vida Rabbani annunciano che da oggi siederanno nel cortile di Evin "per protestare contro la Repubblica islamica". Le sette prigioniere politiche hanno chiesto al mondo di "essere la voce dei manifestanti, degli oppositori e del popolo". Lo stesso appello che a Rainews.it ha lanciato Pegah Moshir Pour attivista per i diritti umani e digitali residente in Italia, il volto iraniano più noto agli italiani.