Iran, presidi di polizia e internet bloccato per l'anniversario della morte di Mahsa Amini

E' grande la tensione in Iran alla vigilia dell'anniversario della morte di Mahsa Jina Amini avvenuta il 16 settembre di un anno fa. Le proteste non si sono mai fermate, ma molti, uomini e donne, vorrebbero scendere in piazza soprattutto domani per ricordare la 22enne, studentessa originaria di Saqquez nel Kurdistan iraniano. Mahsa era in vacanza con la famiglia a Teheran quando fu fermata dalla polizia della morale perché indossava male il velo islamico obbligatorio. Si hanno già notizie di arresti a tappeto, 28 in una settimana, avvenuti in diverse città dell'Iran. Nella regione a sud del Sistan Baluchistan, durante la preghiera del venerdì alla grande moschea di Zahedan, le proteste non si sono mai fermate. Fonti locali riferiscono attraverso i social che la trasmissione in diretta dei sermoni di preghiera guidati da Maulvi Abdul Hamid è stata interrotta a causa del blocco di internet deciso dalle autorità.

Ma la repressione è concentrata soprattutto a Saqquez paese d'origine della studentessa divenuta simbolo della protesta contro il velo. La città si trova nel Kurdistan iraniano a Nord ovest del Paese. In un video apparso su Telegram si vede un ampio schieramento di forze di sicurezza nelle principali piazze della città. Le autorità locali, hanno affermato che nei prossimi due giorni a Saqqez sarà dichiarata la legge marziale per impedire raduni di protesta.

Il 6 settembre la polizia ha arrestato lo zio della giovane morta, Safa Aeli di 30 anni. Gli alberghi non accettano ospiti da fuori e telecamere di sicurezza sono state disseminate anche attorno alla tomba di Mahsa. La sua famiglia ha subìto pressioni per cancellare una commemorazione "religiosa e tradizionale" che i parenti avrebbero voluto tenere domani sulla tomba della ragazza. Il padre, Amjad, è stato convocato da funzionari dell'intelligence che gli hanno intimato di non rilasciare dichiarazioni, mentre un'auto nei giorni scorsi ha iniziato a seguire i suoi spostamenti.

Twitter/@AliAshtari9 Il padre di Mahsa Amini vicino alla sua tomba