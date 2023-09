Iss: casi di Covid in aumento del 44% in Italia, vaccinare i fragili

Crescono ancora i contagi Covid in Italia. Nell'ultima settimana, secondo il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, si contano 30.777 casi al 13 settembre: un aumento del 44,4% rispetto alla scorsa settimana quando i contagi erano 21.309.

Sale anche l'incidenza: 52 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 36 della scorsa settimana. La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti, si legge, è la fascia 90+ anni in aumento rispetto al passato. Ma l'incidenza di Covid cresce anche in tutte le altre fasce anagrafiche. L'età mediana alla diagnosi è di 57 anni, "sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedenti".

Numeri in crescita anche per quanto riguarda l'occupazione dei letti in area medica e le terapie intensive, ma al momento l'impatto sugli ospedali "rimane limitato, sebbene in leggero e costante aumento".

I posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione Covid sono 2.378 al 13 settembre, pari al 3,8% del totale (62.352), rispetto al 3% della scorsa settimana.

Lieve crescita delle terapie intensive - passano dallo 0,6% allo 0,9% di questa settimana - con 72 persone ricoverate nelle strutture.