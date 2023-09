Italia in campo contro la Svizzera al Pala Rossini di Ancona. Azzurri a caccia della quarta vittoria

Obiettivo puntato su Italia-Svizzera, quarta partita della fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile.

Dopo le vittorie ottenute contro Belgio, Estonia e Serbia, la Nazionale azzurra è nuovamente in campo al PalaRossini di Ancona per affrontare la compagine elvetica, sicuramente non una fotmazione “top”, ma sicuramente un valido avversario da affrontare nel migliore dei modi.

Gli azzurri partono con i favori del pronostico e puntano al quarto successo consecutivo, utile per mettere un’ulteriore ipoteca sul primo posto nel girone.

Il CT Fefé De Giorgi punterà sulla formazione titolare rodata negli ultimi due trionfali anni: il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori, mentre al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero, ma con ampio spazio agli inserimenti dei più giovani.