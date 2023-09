Rugby. Italia-Uruguay, tutto pronto. Novità nella formazione guidata da Kieran Crowley

Tutto pronto per la seconda partita della Nazionale italiana di rugby ai Mondiali in corso di svolgimento in Francia. Dopo l’ottimo esordio contro la Namibia la squadra guidata da Kieran Crowley vuole continuare a vincere. Gli azzurri se la vedranno mercoledì contro l’Uruguay: obiettivo ovviamente ancora la vittoria con bonus.

l'Italrugby, che sfiderà l'Uruguay sarà in campo con quattro cambi nei quindici titolari, dopo il grande esordio contro la Namibia vinto dell'Italia 52-8. Nel triangolo allargato Capuozzo torna nel ruolo di estremo con Ioane e Pani all'ala, quest'ultimo all'esordio Mondiale. Inedita la coppia di centri, formata da Brex e Paolo Garbisi che veste la maglia numero 12 per la prima volta, mentre in regia nella mediana ci saranno Tommaso Allan e Alessandro Garbisi, a sua volta alla “prima” mondiale. Terza linea confermata con Lorenzo Cannone, capitan Lamaro e Sebastian Negri che raggiunge i 50 caps con la maglia azzurra. In seconda linea insieme a Ruzza torna Niccolò Cannone: con il rientro della seconda linea del Benetton nella formazione titolare

Curiosità: per la prima volta nella storia della Nazionale maschile in un Mondiale scenderanno in campo due coppie di fratelli, i veneziani Garbisi e i fiorentini Cannone. Completano la formazione Fischetti, Nicotera e Riccioni che rientra nei 15. Parole al miele del tecnico Kieran Crowley: "Abbiamo lavorato bene in settimana a Bourgoin, siamo in un Mondiale: ogni partita ha sua importanza, le sue difficoltà e la sua storia. La preparazione del match contro l'Uruguay è stata buona. Saremo focalizzati sulla nostra prestazione".